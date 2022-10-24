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Tugay Kerimoğlu çileden çıktı: Ben yalakalık yapmam

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, yorumcu olarak yer aldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 05:49
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Tugay Kerimoğlu'ndan sert tepki

Tugay Kerimoğlu çileden çıktı: Ben yalakalık yapmam
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye sert karşılık verdi. Taraftarlar, Kerimoğlu'nu Galatasaray'ın hakkı yenirken sessiz kalmakla eleştirmişlerdi.

Kerimoğlu, yorumcu olarak yer aldığı Beinsports'taki programda şu ifadeleri kullandı:

"Öyle 2 tweet atmakla duruş sergilemek yok. 2 tweet atmakla adam olunmuyor. Bugünkü kırmızı kartların verilme sebebi ben miyim? Galatasaray'ın berabere kalmasının ve  yapılan değişikliklerin sebebi ben miyim? Ben burada objektif olmak zorundayım. İzleyenlerden özür dilerim ama ben başkaları gibi birilerine yalakalık yapmam. Birilerine yalakalık yapmak için konuşmayacağım. Herkes hata yapabilir. Bu futbol, savaş değil. Benim işim hakemi konuşmak değil. Hakemi bizden sonraki program konuşacak."

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