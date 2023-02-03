Bir YouTube programına katılan Tuğba Altıntop çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuğba Altıntop’un imam nikahına ilişkin açıklamaları itiraf niteliğinde. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop neden gündem oldu?

Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda yaptığı imam nikahı itirafıyla şaşırttı. Bir YouTube programına konuk olan Tuğba Altıntop, evlilik hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tuğba Altıntop şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz'den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz.

8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet'te de mehir vardı. Hiç birisinden mehir almadım.

Ben yeter ki boşanayım derdindeyim. 2,5 - 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu. Sizin bildiğiniz isim değil, sadece Rafet'i biliyorsunuz. Allah izin verirse tabii ki resmi ve imam nikah olmak kaydıyla inşallah Allah'ım bana nasip eder de aklımdaki kişiyle evlenirim.

Maşallah tanıdık imamlarımız da vardı. Allah razı olsun."

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana’da doğdu.

Tuğba Altıntop liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Tuğba Altıntop Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu.

Tuğba Altıntop’un Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra Tuğba Altıntop bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Tuğba Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.