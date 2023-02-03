3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop neden gündem oldu?

Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop neden gündem oldu?

Rafet El Roman ile olan evliliğinden tanıdığımız Tuğba Altıntop son açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Katıldığı bir programda evlilik hayatına ilişkin açıklamalardan bulunan Tuğba Altıntop gündem oldu. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop neden gündem oldu?

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:43
Takip Et

Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop neden gündem oldu?

Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop neden gündem oldu?
+
Aa
-

Bir YouTube programına katılan Tuğba Altıntop çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuğba Altıntop’un imam nikahına ilişkin açıklamaları itiraf niteliğinde. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop neden gündem oldu?

Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda yaptığı imam nikahı itirafıyla şaşırttı. Bir YouTube programına konuk olan Tuğba Altıntop, evlilik hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tuğba Altıntop şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz'den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz.

8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet'te de mehir vardı. Hiç birisinden mehir almadım.

Ben yeter ki boşanayım derdindeyim. 2,5 - 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu. Sizin bildiğiniz isim değil, sadece Rafet'i biliyorsunuz. Allah izin verirse tabii ki resmi ve imam nikah olmak kaydıyla inşallah Allah'ım bana nasip eder de aklımdaki kişiyle evlenirim.

Maşallah tanıdık imamlarımız da vardı. Allah razı olsun."

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana’da doğdu.

Tuğba Altıntop liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Tuğba Altıntop Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu.

Tuğba Altıntop’un Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra Tuğba Altıntop bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Tuğba Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
1
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
2
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
3
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
4
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
6
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
7
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.