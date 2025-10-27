YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Osmanelispor Kulübü sporcusu Tuğba Çürük, Elazığ'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.

Elazığ'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Osmanelispor Kulübü sporcusu Tuğba Çürük +66 kg kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Tuğba Çürük bu başarısı ile Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sporcu bu başarı ile ayrıca Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna girme şansını da elde etti.

Tuğba Çürük'ün başarısı sonrası Osmanelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Bu büyük başarıda emeği geçen değerli hocalarımız Tuğba Kurnaz ve Murat Salih Kurnaz'ı tebrik ediyor, sporcumuzu gönülden kutluyoruz" denildi.