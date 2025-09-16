Tuğba Danışmaz'dan finale atlayış

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası devam ediyor.
Organizasyonun dördüncü gününde milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlama elemelerinde mücadele etti.
Danışmaz, son hakkında 14 metrelik atlayışıyla final biletini kaptı.
????????Tuğba Danışmaz finalde!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 16, 2025
???? Sporcumuz, Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 3 adım atlama elemeleri son hakkında 14.00'lık derecesiyle finale kaldı.
Tebrikler Tuğba! ???? pic.twitter.com/keS33KKjgA