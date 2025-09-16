Tuğba Danışmaz'dan finale atlayış

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Atletizm Şampiyonası 3 adım atlamada, Tuğba Danışmaz finale yükseldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası devam ediyor.

Organizasyonun dördüncü gününde milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlama elemelerinde mücadele etti.

Danışmaz, son hakkında 14 metrelik atlayışıyla final biletini kaptı.

