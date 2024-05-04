Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim

Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim
Kaynak: Haber Merkezi
Tuğba Özay, İstanbul Boğazı’ndan bikinisiyle bir poz paylaşarak 1 aylık sosyal medya detoksunu bozduğunu açıkladı.
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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 1

46 yaşındaki Tuğba Özay, son gönderisini 31 Mart’ta paylaşmış ve bu tarihten itibaren sosyal medya kullanmama kararı almıştı.

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 2

31 Mart’ta oy kullanırken paylaştığı fotoğrafın ardından sosyal medya detoksu yapmaya başlayan Özay, detoksu bugün itibarıyla bozdu.

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 3

Leopar desenli çizmeleri ve üstündeki gold bikinisiyle çekilmiş bir pozunu paylaşan Özay, bir ayı aşkın süre sonra sosyal medyaya girmiş oldu.

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 4

Tuğba Özay, sosyal medyadan uzaklaşma kararının kendi tercihi olduğunu söyleyerek “Bazen susmak gerekir, bazen gitmek, bazen dinlenmek, bazen gözlemlemek” dedi.

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 5

Sosyal medya detoksunun kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan Özay, paylaşımında “Aslında farkında olmadan çok fazla içine sürükleniyoruz bazı şeylerin. Bazen ruhumuz yoruluyor, kirleniyoruz. O kadar olumsuzluklar o kadar gereksiz söylemler o kadar vahşi şeylerle karşılaşıyoruz ki bozulduğumuzun farkında bile olmuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 6

Özay, bundan sonra ne sıklıkta sosyal medya kullanacağını şimdilik bilmediğini belirterek kendisine gelen mesajlar için takipçilerine teşekkür etti.

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 7

Sosyal medyadan uzak kaldığı süreçte iki proje hazırladığını açıklayan Özay, babasına ithafen “Araftayım” adlı bir şarkı yaptığını söyledi. Özay, diğer projesinin ise “Le Hayde Maske” adlı film olduğunu söyledi.

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 8

İşte Tuğba Özay'ın açıklamasının tamamı...

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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 9
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Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim 10
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