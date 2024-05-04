Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim

46 yaşındaki Tuğba Özay, son gönderisini 31 Mart’ta paylaşmış ve bu tarihten itibaren sosyal medya kullanmama kararı almıştı.
31 Mart’ta oy kullanırken paylaştığı fotoğrafın ardından sosyal medya detoksu yapmaya başlayan Özay, detoksu bugün itibarıyla bozdu.
Leopar desenli çizmeleri ve üstündeki gold bikinisiyle çekilmiş bir pozunu paylaşan Özay, bir ayı aşkın süre sonra sosyal medyaya girmiş oldu.
Tuğba Özay, sosyal medyadan uzaklaşma kararının kendi tercihi olduğunu söyleyerek “Bazen susmak gerekir, bazen gitmek, bazen dinlenmek, bazen gözlemlemek” dedi.
Sosyal medya detoksunun kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan Özay, paylaşımında “Aslında farkında olmadan çok fazla içine sürükleniyoruz bazı şeylerin. Bazen ruhumuz yoruluyor, kirleniyoruz. O kadar olumsuzluklar o kadar gereksiz söylemler o kadar vahşi şeylerle karşılaşıyoruz ki bozulduğumuzun farkında bile olmuyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Özay, bundan sonra ne sıklıkta sosyal medya kullanacağını şimdilik bilmediğini belirterek kendisine gelen mesajlar için takipçilerine teşekkür etti.
Sosyal medyadan uzak kaldığı süreçte iki proje hazırladığını açıklayan Özay, babasına ithafen “Araftayım” adlı bir şarkı yaptığını söyledi. Özay, diğer projesinin ise “Le Hayde Maske” adlı film olduğunu söyledi.
İşte Tuğba Özay'ın açıklamasının tamamı...