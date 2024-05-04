Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim

Sosyal medya detoksunun kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan Özay, paylaşımında “Aslında farkında olmadan çok fazla içine sürükleniyoruz bazı şeylerin. Bazen ruhumuz yoruluyor, kirleniyoruz. O kadar olumsuzluklar o kadar gereksiz söylemler o kadar vahşi şeylerle karşılaşıyoruz ki bozulduğumuzun farkında bile olmuyoruz.” ifadelerine yer verdi.