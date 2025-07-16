Tuğba Özay'dan çocuk itirafı! Kimseyi bulamazsa sperm bankasından...

Bir dönemin popüler mankenlerinden biri olan Tuğba Özay, sperm bankasından çocuk sahibi olacağını açıkladı. Özay, “Hayalim bir kız, bir erkek. Kendi soyadımı verip babamın soyunu sürdürmek” dedi.

KRİTERLERİNE UYGUN BİRİNİ BULAMAZSA

Bir dönemin popüler mankeni olan Tuğba Özay, kriterlerine uygun birini bulamazsa sperm bankasından çocuk sahibi olacağını açıkladı.

Özay, önce gençlerin sokak stilini eleştirdi, ardından evlenecek kimseyi bulamayınca sperm bankasından çocuk sahibi olacağını açıkladı.

Özay, “Her şeyin bir dozu var. Geçenlerde üniversite sınavında, o nedir öyle sütyenle orasında şortla…

‘SOKAĞA SÜTYENLE ÇIKILMAZ'

Olmaz her şeyin bir raconu vardır. Yerine göre olacak her şey. Üniversite sınavına sütyenle, k*çında şortla gidilir mi? Öyle gidilecek yer vardır, gidilmeyecek yer vardır. Sokağa sütyenle çıkılmaz” ifadelerini kullandı.

"SPERM BANKASINDAN ÇOCUK YAPACAĞIM"

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Özay, sperm bankasından çocuk yapacağını söyledi. Çocuk hayalinin olduğunu dile getiren eski manken, "Kriterlerime uygun birini bulamazsam sperm bankasından çocuk yapacağım. Hayalim bir kız, bir erkek. Kendi soyadımı verip babamın soyunu sürdürmek istiyorum” şeklinde konuştu.