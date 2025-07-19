Tuğba Ünsal'ın kızı güzelliğiyle mest etti! Annesinin kopyası

Annesi Tuğba Ünsal’ın izinden giderek oyunculuk eğitimleri alan Sare güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Aşk 101, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Ünsal, bu kez kızı Sareyle gündeme geldi.

ANNE KIZ POZLARI OLAY OLDU

BKM’nin çocuk oyunlarında sahne alan Sare Pilevneli'nin anne kız pozları sosyal medyada ilgi gördü.

Ünsal’ın kızını sosyal medyada görenler; 'Annesinin ikizi gibi', 'Tıpkı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Abla kardeş gibiler', 'Kızı çok güzelmiş' gibi yorumlarda bulundu.

TUĞBA ÜNSAL KİMDİR

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli’de dünyaya geldi. Ünsal, Türk oyuncu ve eski manken. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından ise Bulgaristan ve Romanya göçmen kökenli. İlkokulu Kırklareli Vize’de, ortaokulu Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir Bornova’da Hayrettin Duran Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nde bir yıl okuduktan sonra eğitimine ara vermiş, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Fotoğraf ve Video Bölümü’nden mezun oldu.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katılarak profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Ardından oyunculuğa yönelen Tuğba Ünsal, çeşitli televizyon dizileri ile sinema filmlerinde rol aldı.