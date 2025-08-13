Tuğçe Aral'dan gündemi sarsan ifşa: Mesajları tek tek gösterdi... Sunucuların ağzı açık kaldı

Kaynak: Beyaz Magazin
Tuğçe Aral'dan gündemi sarsan ifşa: Mesajları tek tek gösterdi... Sunucuların ağzı açık kaldı

Kendisi gibi ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen Berk Oktay son günlerde taciz ve ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Rol arkadaşı ile yakınlaştığı iddia edilen Oktay’ın Tuğçe Aral'a da mesajlar gönderdiği ileri sürülmüştü. Aral, canlı yayında mesajları ifşa etti.

Ünlü oyuncu Berk Oktay son günlerde taciz ve ihanet iddialarıyla gündemden düşmüyor. Meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiasının ardından ünlü isim ile ilgili başka bir skandal ortaya çıkmıştı. Sunucu manken Tuğçe Aral, Oktay’ın kendisine fantezi içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etmişti. Aral, katıldığı bir programda kendisine atılan mesajları tek tek gösterdi. Sinem Ünsal ve Arto'nun ağzı açık kaldı.

o.webp

Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy ile dizide tanışmış bu arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşmüştü. Oktay güzel oyuncu ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift güzel giden bu evliliğini kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırmıştı.

9oo.webp

ROL ARKADAŞIYLA YAKINLAŞTI

Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düşerken, bu kez de taciz iddiası gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evli bir oyuncunun tacizine uğradığını söyleyen manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Bu söylentiler Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

ii.webp

MESAJLARI TEK TEK İFŞA ETTİ

Aral, Beyaz Magazin programına katıldı ve Oktay'ın kendisine attığını iddia ettiği mesajları tek tek gösterdi.

Program sunucusu Sinem Ünsal gördüğü mesajlar karşısında; 'Ne cesaret ya! Sonra da Bodrum'da kızını kucağına alıyorsun. Kusura bakmayın ya midem bulandı. Çok iğrenç bir şey.' yorumunda bulundu.

Son Haberler
Araç içinde şoförün uyuduğunu görünce hemen harekete geçti! Anbean kamerada
Araç içinde şoförün uyuduğunu görünce hemen harekete geçti! Anbean kamerada
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: Binlerce bonzai ele geçirildi
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: Binlerce bonzai ele geçirildi
Çocuklardaki yemek seçmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Çocuklardaki yemek seçmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Fenerbahçe'den ülke puanına katkı! İşte son durum
Fenerbahçe'den ülke puanına katkı! İşte son durum
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı