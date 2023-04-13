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  • Girmediği din kalmayan Yunan ile evlenip boşanan Tuğçe Kazaz derin siyasi bilgisi ile akıl verdi

Girmediği din kalmayan Yunan ile evlenip boşanan Tuğçe Kazaz derin siyasi bilgisi ile akıl verdi

Siyasi ve dini konularda yaptığı sivri söylemlerle sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz’dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:23
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Tuğçe Kazaz derin siyasi bilgisi ile akıl verdi

Girmediği din kalmayan Yunan ile evlenip boşanan Tuğçe Kazaz derin siyasi bilgisi ile akıl verdi
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Editör: Bengü Zorlu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için fikrini belirttiği video’da Kazaz, “İmamoğlu gelmiş, Kılıçdaroğlu gelmiş Mansur Yavaş gelmiş, bunların hiçbirisinin önemi yok” diyerek sözlerine, “Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin silahlandırılmasıyla ilgili ne düşünüyorlar? Kafkasya’dan Orta Doğu’dan, İran’dan ya da Doğu Akdeniz’den gelecek olan boru hatlarıyla ilgili ne düşünüyorlar? Bunlarla ilgili bir şey söylemiyorlar” şeklinde devam etti.

Eski manken 2005 yılında Yunan eşi Yorgos Seitaridis için din değiştirerek Hristiyan olmuştu. Bir türlü karar veremeyip Müslümanlık’tan Hristiyanlığa, oradan Budizm’e, sonra tekrar Müslümanlığa geçen Tuğçe Kazaz’ın videodaki ‘kararlı’ sözleri dikkat çekti.

Eski mankenin Twitter üzerinden yaptığı çok ses getiren konuşması, bazıları tarafından tepki alırken bazılarının beğenisini topladı.

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