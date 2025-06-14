Tuğçe Tayfur ateş püskürdü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuğçe Tayfur ateş püskürdü!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, kendisini takip eden gizli hesaplara adeta ateş püskürdü. Tayfur’un açıklaması haberimizde…

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Babasıyla aralarındaki küslük ve miras kriziyle ilgili bir zaman gündemden düşmedi. Tayfur, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, gizli hesaplardan kendisini takip eden ve hakkında yorum yapan kişilere sert çıktı ve aynı soyadı taşıyan kişilerin gizli hesaplar üzerinden yorum yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Böyle gizli hesaplardan ahkâm kesenler var, aynı soyisim... Gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkâm kesin! Babamı paylaştıklarınıza cinnet geçiriyorsunuz. Önce gizli hesaplarınızı kaldırın.

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Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Yiğitlik böyle olur; açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."

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