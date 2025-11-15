Tuğçe Tayfur, babasının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Tayfur, "Allah yattığın yeri nur etsin baba. Sen benim hep açık yaram olarak kalacaksın ta ki biz seninle kavuşana kadar. Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki…" ifadelerini kullandı. Tayfur, takipçilerinden babası için dua da istemeyi unutmadı.

Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesinin ardından aile üyeleri mirasın peşine düşerek günlerce kavgaya tutuşmuşlardı. Arabesk’in Babası Ferdi Tayfur’un servetinin 3 milyar olduğu söyleniyordu ancak yazarımız Müge Dağıstanlı Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğunu köşesinde kaleme almıştı.

İşte yazarımız Müge Dağıstanlı’nın o yazısı…