Tuğgeneral Çokay, insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / ANKA
Tuğgeneral Çokay, insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı

Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Ankara’da gözaltına alındıktan sonra getirildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tutuklandı.

Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara’da gözaltına alınan Çokay, soruşturmanın yürütüldüğü Akçakale'ye getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Çokay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MSB: "Rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğgeneral Çokay'ın makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarını doğrulayarak, Çokay hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu açıklamayı yaptı:

"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

Aktürk, bugünkü basın bilgilendirme toplantısında da şu ifadeleri kullandı:

"Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK’da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır."

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