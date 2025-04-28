Tuğgeneralden Iğdır Valisine ziyaret

Akay Aktaş / Iğdır/ Yeniçağ

Ziyarette, Iğdır’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Tuğgeneral Semiz, Jandarma teşkilatının bu alandaki kararlılığını vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin sahadaki etkinliğini artırmak adına sürdürülen faaliyetler hakkında Vali Ercan Turan’a bilgiler verildi.

Vali Ercan Turan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turan, ayrıca güvenlik birimlerinin özverili çalışmalarını da takdir ettiğini belirtti.

Turan, Iğdır’ın stratejik konumu gereği göç hareketlerine açık bir il olduğunu hatırlattı. Vali, bu tür iş birliklerinin kentte huzur ve güvenliğin tesisinde büyük önem taşıdığını söyledi.