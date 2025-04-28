Tuğgeneralden Iğdır Valisine ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuğgeneralden Iğdır Valisine ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Semiz, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile birlikte Iğdır Valisi Ercan Turan’ı makamında ziyaret etti.

Akay Aktaş / Iğdır/ Yeniçağ

Ziyarette, Iğdır’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Tuğgeneral Semiz, Jandarma teşkilatının bu alandaki kararlılığını vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin sahadaki etkinliğini artırmak adına sürdürülen faaliyetler hakkında Vali Ercan Turan’a bilgiler verildi.

Vali Ercan Turan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turan, ayrıca güvenlik birimlerinin özverili çalışmalarını da takdir ettiğini belirtti.

Turan, Iğdır’ın stratejik konumu gereği göç hareketlerine açık bir il olduğunu hatırlattı. Vali, bu tür iş birliklerinin kentte huzur ve güvenliğin tesisinde büyük önem taşıdığını söyledi.

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