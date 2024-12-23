TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Sidar'dan gıda sektöründe kamu desteği açıklaması

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, gıda sektöründe köklü bir dönüşümünde kamu desteğine dikkat çekerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çok yönlü destek politikaları, gıda sanayimizin inovasyon odaklı, rekabetçi ve katma değer üreten bir ekosisteme dönüşmesine öncülük ediyor. Ar-Ge yatırımlarından gıda ihtisas organize sanayi bölgelerine, teknoloji odaklı girişimlerden yerel değerlerin markalaştırılmasına kadar uzanan geniş yelpazedeki destekleyici politikalar, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine ivme katıyor" dedi.

Türkiye gıda sanayi küresel zorluklara rağmen kapsamlı teşvikler, modern üretim altyapıları ve Ar-Ge odaklı politikalarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Kamunun stratejik adımlarının da desteğiyle Türkiye gıda sanayi iç pazarda istikrarı korurken, uluslararası alanda etkin konumunu güçlendiriyor.

8 BİN 589 YATIRIMA TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Türkiye gıda sanayinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda birçok stratejik proje hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 589 yatırıma teşvik belgesi düzenlendi. Ayrıca 708 milyar lira yatırımın ve 252 bin nitelikli istihdamın önü açıldı. Bu desteklerin önemine değinen TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “Bakanlığımızın özel bir hassasiyet sergilediğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Örneğin "Anadolu’dakiler" projesiyle yerel ürünler uluslararası pazarlara açılarak coğrafi işaretli ürünlerimiz hak ettiği değere ulaşıyor” diye konuştu. Sidar, Türkiye’nin bin 658 tescilli coğrafi işaretli ürünle dünya genelinde eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu da belirtti.

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEMİZİ DESTEKLİYOR”

İklim krizinin neden olduğu kuraklık ve tarımsal üretimde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye gıda sanayinin güçlü bir duruş sergilediğini belirten Kaan Sidar, şunları kaydetti:

"Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çok yönlü destek politikaları, gıda sanayimizin inovasyon odaklı, rekabetçi ve katma değer üreten bir ekosisteme dönüşmesine öncülük ediyor. Ar-Ge yatırımlarından gıda ihtisas organize sanayi bölgelerine, teknoloji odaklı girişimlerden yerel değerlerin markalaştırılmasına kadar uzanan geniş yelpazedeki destekleyici politikalar, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine ivme katıyor. Böylelikle sektörümüz, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de uluslararası rekabette konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mehmet Fatih Kacır’ın davetimize icabet ettiği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde, gıda sanayimizin ulusal kalkınmada başat sektörlerden biri olduğunun altı çizmesi sektörün geleceğine yönelik kararlılığımızı daha da pekiştirdi. Kendilerine sanayimize olan destekleri ve duydukları güven için bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız."

TÜGİS HAKKINDA

Ülkemizin ilk işveren sendikalarından TÜGİS, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) kurucu üyesidir. Üyeleri arasında ülkemizin önde gelen gıda üreticilerinin yer aldığı TÜGİS, yarım asrı aşkın süredir Türk gıda sanayiinin gelişmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması adına öncü çalışmalara imza atmaktadır. TÜGİS, faaliyetlerine başladığı 1961 yılından bu yana sosyal diyaloğa, çalışma barışına ve gıda sanayiinin gelişimine kesintisiz katkıda bulunan yenilikçi bir sivil toplum örgütüdür.