Tuğla fabrikasında korkunç olay! İşçi feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tuğla fabrikasında korkunç olay! İşçi feci şekilde hayatını kaybetti

Batman'da tuğla fabrikasında çalışan 36 yaşındaki işçi, pres bandına sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Batman'ın Çay Mahallesi'nde bulunan tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan 36 yaşındaki Hamdi Selimoğlu, çalışır durumda olan pers bandına sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selimoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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