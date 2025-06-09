Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'ye özel ikazlı bayram mesajı: Babamın kabri başında...

AKP'li Tuğrul Türkeş, Bahçeli, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'a ilk kez 'terörist elebaşı' yerine “PKK’nın kurucu önderi” sözlerini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Tuğrul Türkeş ise babasının mezarı başında Bahçeli'nin Öcalan'a bu şekilde hitap etmemesini istedi.

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"KİŞİYE ÖZEL BAYRAM MESAJIDIR"

Türkeş, "Devlet Hocamızın iyi niyetle babamın kabri başında telaffuz ettiği 'Kurucu Önder Abdullah Öcalan' ifadesini, bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş 'terörist' geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tuğrul Türkeş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Kişiye özel bayram mesajıdır:

Türk milliyetçiliğinin 21. yüzyıldaki siyasi temsilcisi MHP ve onun kıymetli Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Hocamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle, babam Alparslan Türkeş'in mezarının büyük bir vefa ile her bayram Devlet Hocamız tarafından ziyaretini de büyük bir kadirşinaslık olarak görüyorum. Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun.

Bu çerçevede, yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamamak için, belki de Devlet Hocamızın iyi niyetle babamın kabri başında telaffuz ettiği 'Kurucu Önder Abdullah Öcalan' ifadesini, bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş 'terörist' geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur.

En derin saygılarımla, kamuoyuna duyurulur.