TÜGVA’nın nazik çocukları 200 Ml’lik meyve suyu için elden ele zincir kurdular. Aman dikkat edin beliniz incinmesin

Kahramanmaraş depremi sonrası tüm Türkiye depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), sosyal medya hesabından depremzedelere yardım için taşınan malzemelerin videosunu paylaştı.
ELDEN ELE KÜÇÜK MEYVE SUYU TAŞIDILAR
Videoda, TÜGVA tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen kişilerin, 200 ml meyve suyunu elden ele taşıması dikkat çekti.
VİDEOYU SİLDİLER
TÜGVA, elden ele taşıdıkları küçük boy meyve suyu yardımı videosunu gelen tepkilerin ardından sildi.
İşte o görüntüler:
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