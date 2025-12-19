Güllü adıyla hafızalara kazınan Gül Tut Yalova’daki evinin 6. kattaki apartmanın penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Tuğyan Ülkem Gülter kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘PLANDAN GÜLLÜ’NÜN HABERİ VARDI’

Takvim'de yer alan habere göre, olayın kaza olmadığını ilk günden itibaren cinayet olduğunu söyleyen Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, "Öldürme planından Güllü'nün haberi vardı. Evinde sesli kamera, özel korunaklı çelik kapı ve yatak odasında parmak iziyle açılan şifreli kapı var. Neden kamera ve şifreli kapı var? Bu ya paramı çalma diyedir ya da canıma kastetme diyedir" dedi.

Öte yandan Gülter'in 4 kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiği iddia edildi.

Ayrıca yan koğuşta kalan mahkumların Gülter'e tepki olarak yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldıkları iddia edildi.

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, Güllü’nün çocukları hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Güllü’nün kardeşlerinin 'mirastan pay istedikleri' yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Avukat Sevilay Demirsu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Demirsu, "Bir süredir basında, müvekkillerim Kader Tut ve Raşit Günyer ile ilgili olarak ısrarla birtakım ithamlarda bulunulmaktadır.

Ancak belirtmek isteriz ki; Raşit Günyer ve Kader, yalnızca kardeşlerinin kanının yerde kalmaması için, olabildiğince mücadele etme kararlılığındadır.

Kendilerinin herhangi bir miras ya da parasal beklentileri bulunmamaktadır. Aksine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu konuda başvuruda bulunmuşlardır.

Tuğyan Ülkem Gülter'in kızı A.K.'nin devlet tarafından denetim altına alınmasını, çocuğun korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını ve kendisine kalacak tüm maddi mal varlığının, çocuk reşit olana kadar devlet koruması altına alınmasını talep etmişlerdir.

Birleşen dosyada müşteki sıfatını almaları nedeniyle, birkaç gün içerisinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifadelerini vereceklerdir" şeklinde konuştu.