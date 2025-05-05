TÜİK 12 uzman yardımcısı alacak! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Kuruma ilişkin duyuru, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurular, bugünden itibaren 15 Mayıs saat 18.00’e kadar e-Devlet üzerinden “TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Her bölüm için belirlenen kontenjanın dört katı kadar aday, giriş sınavına katılmaya hak kazanacak. Adaylar, başvuruda kullandıkları KPSS puanına göre sıralanacak.

Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olarak yapılacak. Sınava girmeye hak kazananların listesi, sınav yeri ve tarihi, TÜİK’in resmi internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) duyurulacak.

Adaylar, sınavla ilgili detaylara Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu’ndaki “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden erişebilecek.

Sınav sonucunda başarılı olan 12 uzman yardımcısı, TÜİK’in merkez teşkilatında görev alacak.

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