TÜİK 2025 Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı: Elazığ’da ithalatta dalgalanm

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Temmuz ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %11 artarak 24 milyar 938 milyon dolara, ithalatı ise %5,4 yükselerek 31 milyar 383 milyon dolara ulaştı.

Elazığ / Maide Polat

Elazığ’ın ithalat rakamları da açıklandı. TÜİK verilerine göre kentte Temmuz ayında 3 milyon 376 bin dolarlık ithalat gerçekleşti. Ancak önceki aylara bakıldığında dikkat çeken dalgalanmalar göze çarpıyor. Haziran ayında 4 milyon 724 bin dolar olan ithalat, Temmuz’da ciddi bir düşüşle 3 milyon 376 bin dolara geriledi.

Nisan ayında 3 milyon 907 bin dolar, Mayıs’ta 2 milyon 844 bin dolar olan ithalat rakamları, Haziran’da yükselip Temmuz’da yeniden düşüşe geçti. Böylece son dört ayda sürekli bir iniş-çıkış yaşandı.

Ekonomistler bu dalgalanmaların döviz kurundaki değişimlerden ve ham madde fiyatlarındaki oynamalardan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ayrıca talep artışı veya azalmasının da ithalat rakamlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyorlar.

