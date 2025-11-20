Denizli’de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı Ekim ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 576 bin 445 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Ekim ayında Türkiye genelinde, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,1’ini otomobil, yüzde 34,5’ini motosiklet, yüzde 11,4’ünü kamyonet, yüzde 2,1’ini traktör, yüzde 1,8’ini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12 azaldı.

İllere göre dağılımda ise Denizli’de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 67 bin 371 kişi olurken, kent genelinde bulunan toplam araç sayısı da 576 bin 445 olarak açıklandı.



Denizli’de şu anda toplam araç sayısı 576 bin 445 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 256 bin 929, minibüs 7 bin 830, otobüs 4 bin 110, kamyonet 80 bin 858, kamyon 13 bin 863, motosiklet 145 bin 886, özel amaçlı bin 641 ve traktör sayısı da 65 bin 328 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Denizli’de araç başına düşen kişi sayısı 1,85 kişi, otomobil başına ise 4,15 kişi olarak belirlendi.