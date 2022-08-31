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Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu

Hizmet sektöründe de enflasyon uçuşa geçti. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,42 artış gerçekleşirken bir önceki yılın aynı ayına göre ise oran yüzde 90,56 olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:39
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TÜİK açıkladı hizmet sektöründe enflasyon uçtu yüzde 90,56 olarak gerçekleşti

Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
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Hizmet üretici fiyat endeksi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,42, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %90,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA DEPOLAMA HİZMETLERİNDEKİ YILLIK ARTIŞ %121,28 OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %121,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %81,72, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %56,29, gayrimenkul hizmetlerinde %77,05, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %60,93, idari ve destek hizmetlerde %80,34 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA DEPOLAMADA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 4,20 GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,20, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,58, gayrimenkul hizmetlerinde %9,59, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %10,23, idari ve destek hizmetlerde %17,11 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %21,65, hukuk ve muhasebe hizmetleri %30,46, telekomünikasyon hizmetleri %34,05 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri %159,96, su yolu taşımacılığı hizmetleri %142,01, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %127,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %25,38 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri %38,23, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %20,31, posta ve kurye hizmetleri %17,38 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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