TÜİK açıkladı! İhracat birim değer endeksi aralıkta ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,7 arttı. İhracat ve ithalat miktar endeksleri ise sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 10,2 yükseldi.

TÜİK, geçen yılın aralık ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 artarken; yakıtlarda yüzde 5,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,1 ARTTI

İhracat miktar endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3, yakıtlarda yüzde 8,0 azalırken; imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,2 ARTTI

İthalat miktar endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 arttı, yakıtlarda yüzde 6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,0 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 151,4 iken 2024 Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 170,3 iken 2024 yılı Aralık ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 165,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 126,3 iken 2024 Aralık ayında yüzde 1,6 oranında artarak 128,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 128,3 iken 2024 yılı Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artarak 137,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI ARALIK AYINDA 85,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Aralık ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2024 yılı Aralık ayında 85,0 oldu.