TÜİK açıkladı: İpotekli konut satışlarında büyük artış

TÜİK, haziran ayına ilişkin "Konut Satış İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 oranında artarak 691 bin 893 olarak gerçekleşti.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 112,6 ARTTI



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 oranında artarak 103 bin 90 oldu. Haziran ayında 3 bin 384, ocak-haziran döneminde ise 24 bin 446 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 oranında artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artarak 588 bin 803 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 33 BİN 569 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 oranında artarak 33 bin 569 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 olarak kaydedildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 oranında artarak 207 bin 624 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 37,6 ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 oranında artarak 74 bin 154 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 oranında artarak 484 bin 269 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 10,6 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak bin 565 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında azalarak 9 bin 354 oldu.

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 326 ile Rusya Federasyonu, 111 ile Ukrayna ve 109 ile İran vatandaşlarına yapıldı.