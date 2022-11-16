TÜİK açıkladı: Konut satışları çakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Ekim 2022 Konut Satış İstatisleri'ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre, İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi.

EN AZ KONUT HAKKARİ'DE SATILDI

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 6,7 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 oldu.

Ekim ayındaki ipotekli satışların, 4 bin 260'ı; ocak-ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDE DE KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 89 bin 392 oldu.

Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARI DA DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 azalarak 32 bin 692 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu.

İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI DA DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalış göstererek 69 bin 968 oldu.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu.

İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.

YABANCILARDA EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI

Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.