16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TÜİK açıkladı: Konut satışları çakıldı

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:14
Takip Et

TÜİK açıkladı: Konut satışları çakıldı

TÜİK açıkladı: Konut satışları çakıldı
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Ekim 2022 Konut Satış İstatisleri'ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre, İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi.

EN AZ KONUT HAKKARİ'DE SATILDI

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 6,7 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 oldu.

Ekim ayındaki ipotekli satışların, 4 bin 260'ı; ocak-ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDE DE KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 89 bin 392 oldu.

Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARI DA DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 azalarak 32 bin 692 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu.

İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI DA DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalış göstererek 69 bin 968 oldu.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu.

İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.

YABANCILARDA EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI

Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.