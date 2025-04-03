TÜİK açıkladı: Mart ayı enflasyon oranı belli oldu (3 Nisan 2025)

TÜİK Mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu.

TÜİK VE ENAG ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Emekli maaşlarını ve asgari ücreti belirlemede önemli unsur olan enflasyon oranı açıklandı. ENAG, Mart ayı enflasyonu yüzde 3,91 artarak yıllık yüzde 75,20'e geldi.

TÜİK verilerinde ise Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,12 ARTTI



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,12 artış, ulaştırmada %21,59 artış ve konutta %68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,51, ulaştırmada %3,65 ve konutta %9,47 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %4,94 ARTTI



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,94 artış, ulaştırmada %0,25 artış ve konutta %2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, ulaştırmada %0,04 ve konutta %0,33 oldu.