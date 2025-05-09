TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi arttı

Kaynak: İHA
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi arttı

TÜİK, sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Mart ayında ayılık bazda yüzde 3,4 artarken yıllık artış yüzde 2,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

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