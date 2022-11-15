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Tarım üretici fiyatları uçtu gidiyor. Yıllık artış oranı yüzde 163

Tarım üretici fiyatları, ekim ayında yüzde 163'ün üzerinde artışla yeni zirvesini gördü. Pirincin başak hali olan çeltikteki artış oranı dudak uçuklattı. Yüzde 230 oranında artış görüldü. Vatandaş artık pilav yaparken, iyice zorlanacak.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:19
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TÜİK açıkladı Tarım üretici fiyatları uçtu gidiyor. Yıllık artış yüzde 163 pirinçte bu oran yüzde 230'a çıktı

Tarım üretici fiyatları uçtu gidiyor. Yıllık artış oranı yüzde 163
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 163,32 yükseliş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu endekste ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 123,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 111,12 artış gerçekleşti.


Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,81 azalış görülürken tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,72, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde de yüzde 5,85 artış kayıtlara geçti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,36 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış hesaplandı.

ÇELTİKTE MUAZZAM ARTIŞ

Pirinci başak hali olan çeltikte ise yeni ürün biçilse de artış oranı muazzam olarak gerçekleşti. Şimdi çeltikler kırılacak, cilalanıp, pirince dönüştürülecek ama fiyat artışı yıllık yüzde 230, 48 gerçekleşti. Bu da vatandaş sofrasına pirinç pilavını getirirken iyice zorlanacak.


Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 83,57 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 125,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.
Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 361,53 ile turunçgiller ve yüzde 230,48 ile çeltik olarak belirlendi.
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 16,50 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 12,46 ile lifli bitkiler oldu.

 

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