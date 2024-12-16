TÜİK açıkladı. Tarımda aylık enflasyon uçtu

Türkiye İstatistik Kurumu, tarımdaki enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazdaki artış, enflasyonun ne boyutlara geldiğini ortaya koydu. Çünkü, TÜİK'e göre aylık artış oranı yüzde 8,88

TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2024 rakamlarını açıkladı. Buna göre Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, diğer anlamıyla da tarımda enflasyon yıllık bazda yüzde 46,91 artış gösterdi. Bu rakam aylık bazdaki artışı ise yüzde 8,88 olarak kayıtlara geçti.



Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,35 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,70 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19,49 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ TURUNÇGİLLER

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.