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TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvik etkisinden arındırılmış topla ciro endeksi eylülde yalkı bazda yüzde 3,8 arttı

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:58
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TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı

TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 134,1 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT CİRO ENDEKSİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 125 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 118,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 5,1 artış oldu.

TİCARET VE HİZMET CİRO ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 132,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 4,6 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 165,6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 6,8 artış görüldü.

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