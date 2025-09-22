TÜİK açıkladı: Tüketicinin ekonomiye güveni azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 oldu.

ALT ENDEKSLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Tüketici güven endeksinde alt endeksler incelendiğinde mevcut dönemde hanenin maddi durumunda aylık bazda yüzde 3,2 düşüş yaşandığı görüldü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış göstererek haziran 84,00 oldu.