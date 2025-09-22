TÜİK açıkladı: Tüketicinin ekonomiye güveni azaldı

Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK açıkladı: Tüketicinin ekonomiye güveni azaldı

TÜİK, güven endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici güveni eylül ayında azalarak 83,9 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 oldu.

ALT ENDEKSLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Tüketici güven endeksinde alt endeksler incelendiğinde mevcut dönemde hanenin maddi durumunda aylık bazda yüzde 3,2 düşüş yaşandığı görüldü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış göstererek haziran 84,00 oldu.

Son Haberler
Efsane yatırımcıdan şoke eden karar! Piyasaya yansıması çok sert oldu
Efsane yatırımcıdan şoke eden karar! Piyasaya yansıması çok sert oldu
Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı
Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı
Erdoğan ABD’de neye uğradığını şaşırdı!
Erdoğan ABD’de neye uğradığını şaşırdı!
Bakırköy'de sapığa meydan dayağı: 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı!
Sapığa meydan dayağı: 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı!
İsrail katliamı sürüyor! Saldırıda çok sayıda ölü (22 Eylül 2025)
İsrail katliamı sürüyor! Saldırıda çok sayıda ölü