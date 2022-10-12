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Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi yüzde 2,4 oranında artış gösterdi

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:59
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TÜİK açıkladı Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
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Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 arttı

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