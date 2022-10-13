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TÜİK: Ağustos ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 5,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; temmuz ayında 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:04
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TÜİK: Ağustos ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 5,2 azaldı

TÜİK: Ağustos ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 5,2 azaldı
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TÜİK, ağustos ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu. Bu miktar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 gerilemeyi ifade etti. Ticari işletmelerin ocak-ağustos döneminde topladığı inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 geriledi.

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 arttı. Ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

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