TÜİK, Aksaray’da genel tarım sayımı başlattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal üretim faaliyetlerini en kapsamlı şekilde ortaya koymayı amaçlayan Genel Tarım Sayımı çalışmasını Aksaray’da başlattı. Çalışma kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmelerin (hanehalkı, ortaklık, şirket, kooperatif vb.) verileri toplanacak.

TÜİK yetkilileri, sayımın ülkenin tarımsal yapısını en doğru ve güncel verilerle ortaya koyacağını belirterek vatandaşların katılımının zorunlu olduğunun altını çizdi.

KATILIM YÖNTEMLERİ

Genel Tarım Sayımı kapsamında vatandaşlar, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak anketi doldurabilecek. Ayrıca SMS ile bildirilen tarihlerde en yakın ilçedeki sayım bürolarına başvurulabilecek. Bazı vatandaşlar ise TÜİK tarafından telefonla aranarak bilgilendirilecek.

BİLGİLERİNİZİ HAZIRLAYIN

Sayım başlamadan önce vatandaşların, ellerinde bulundurdukları tarımsal alan ve varlıklarla ilgili bilgileri hazır etmeleri gerekiyor. Bunlar arasında:

Arazi ve binaların (tarla, bahçe, ahır, samanlık, kavaklık, taşlık vb.) ada, parsel numarası, kullanım şekli ve büyüklüğü,

Yetiştirilen ürünler,

Traktör ve biçerdöver gibi tarım makinelerinin plakaları,

Hayvan varlığı bilgileri bulunuyor.

BİLGİLER TAMAMEN GİZLİ TUTULACAK

TÜİK, vatandaşlardan alınacak bilgilerin yalnızca istatistiki amaçlarla kullanılacağını ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında gizlilik güvencesi altında olduğunu vurguladı. Bu kapsamda veriler hiçbir idari, adli veya askeri makama verilmeyecek, yalnızca bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanılacak.

Kanun gereği katılım zorunlu tutulurken, istenilen bilgilerin zamanında, doğru ve eksiksiz verilmemesi durumunda idari para cezası uygulanacağı da hatırlatıldı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Vatandaşlar, sayım ile ilgili ayrıntılı bilgiye ALO 124 hattından ulaşabilecekleri gibi İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne de başvurabilecekler. Ayrıca TÜİK’in resmi internet adresinden tüm detaylara erişim sağlanabilecek.

TÜİK, çalışmaya katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, sağlanacak verilerin Türkiye’nin tarımsal geleceğine yön vereceğini belirtti.