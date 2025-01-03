TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu (3 Ocak 2024)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1.03 arttı. Yıllık oran ise yüzde 44.38 oldu.

ENAG ARALIK AYI VERİLERİNİ PAYLAŞTI

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %2,34 arttı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise %83,40 oldu.

ENAG Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı (3 Ocak 2025)

TÜİK KASIM AYINDA NE ÇIKMIŞTI

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91 olmuştu. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşmişti.

EMEKLİ MAAŞ ORANLARI DA BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı net zam oranı yüzde 15.75 olurken memurların alacağı zam ise yüzde 11,55 oldu. 2025 yılının ilk altı ayında en düşük memur maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya geldi. En düşük emekli maaşı yüzde 15.75 artış ile 12 bin 500 TL'den 14.468,75 TL'ye gelmiş olacak

Emekli maaşlarında net rakam belli oldu! İşte 6 aylık zam oranı...