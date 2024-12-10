TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın kardeşi gözaltına alındı! Rektör Yardımcısı suçüstü yakalandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'yı Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

ÇETİNKAYA SERBEST BIRAKILDI

Cihan Çetinkaya’nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira aldığı iddia edildi. Söz konusu parayı alırken suçüstü yakalanan Rektör Yardımcısı Çetinkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çetinkaya, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Prof. Dr. Cihan Çetinkaya ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındı.



Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Adnan Sözen de olayı doğruladı. Sözen, "Olayın detayını bilmiyorum ancak rektör yardımcısı olmadan 6 ay önce yaşadığı bir olay neticesinde üniversitemin adının şahsi olaya buluşmaması için görevden aldım. Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.