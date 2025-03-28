TÜİK: Bitkisel ürünlerdeki en yüksek yeterlilik derecesi alan mahsulü açıkladı

TÜİK, 2024 yılına ilişkin bitkisel ürün denge tabloları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tahıl ürünleri toplamı için 2023-2024 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yani yeterlilik derecesi yüzde 111,9 oldu. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 118,4 (durum buğdayında yüzde 228,6, diğer buğdayda yüzde 106,0), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 115,7, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 96,5, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2023-2024 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 573,6 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında üretimin kendine yeterli olduğu görüldü. Yeterlilik derecesi çayda yüzde 95,8, Antep fıstığında yüzde 110,4, muzda yüzde 93,8, cevizde yüzde 80,3 oldu.