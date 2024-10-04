TÜİK bu rakamları ilk kez açıkladı

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verilerini ilk kez açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon mevsim etkisinden arındırılmış halde eylülde aylık yüzde 2,80 arttış gösterdi. Bir önceki aya yönelik veri ise 2,83 olarak duyuruldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) Eylül'de aylık yüzde 2,96 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 2,78 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustos ayında yüzde 2,71 olarak açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) ise Eylül'de aylık yüzde 2,71 arttı.

EYLÜL AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,97 OLMUŞTU

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini dün açıklarken; buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 2,97, yıllık yüzde 49,38 arttı. Piyasa beklentisi, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,11 olacağı yönündeydi"

Ağustosta aylık enflasyon 2,78 olarak gerçekleşmişti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış ağustos ayı enflasyonunun bugün açıklanan ve verilere göre 2,83 çıkması dikkat çekti.