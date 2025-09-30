TÜİK duyurdu, gerileme dikkat çekti: İthalat ve ihracatta azalış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan dış ticaret istatistiklerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında ihracat 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat ise 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ve altın hariç ihracatın artış göstermesi dikkat çekerken, dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre geriledi.

İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat, Ağustos 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,9 gerileyerek 25,9 milyar dolara indi.

Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat yüzde 4,3 artarak 178 milyar dolara, ithalat yüzde 5,6 yükselerek 238 milyar dolara ulaştı.

TÜİK duyurdu: Artış yaşandı! Ağustosta yüzde 8,5 oldu

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ VERİLER

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Ağustos’ta yüzde 0,9 artarak 20,3 milyar dolara yükseldi. Aynı kalemde ithalat ise yüzde 2,2 azalışla 20 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde 338 milyon dolarlık dış ticaret fazlası oluştu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,7’ye çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DARALMA

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 15,8 azalışla 4,2 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir yılda yüzde 81,5’ten yüzde 83,8’e yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 9,7 artarak 60,1 milyar dolara çıktı.

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Ağustos ayında en fazla ihracat 1,77 milyar dolar ile Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak takip etti.

İthalatta ise Çin 3,9 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı. Rusya, Almanya, ABD ve İtalya diğer büyük tedarikçiler oldu.

İMALAT SANAYİNİN PAYI YÜZDE 95

İhracatta imalat sanayinin payı Ağustos ayında yüzde 94,9’a ulaştı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,7, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 1,6 pay aldı.

İthalatta ise ara mallarının toplam içindeki payı yüzde 68,3 olarak gerçekleşti.