TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi'yle ilgili verileri duyurdu.



SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 3,1 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.