TÜİK duyurdu! Toplam ciro yıllık yüzde 45 arttı

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), Ciro Endeksleri Haziran 2025 verilerini açıkladı. Buna göre toplam ciro yıllık yüzde 45 arttı.

Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 45 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,3, inşaat ciro endeksi yüzde 32,6, ticaret ciro endeksi yüzde 53, hizmet ciro endeksi yüzde 41,1 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Haziran ayında aylık yüzde 3,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,1 arttı.

