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TÜİK enflasyonu düşüre düşüre buraya düşürdü. Anlaşılan markete hiç gitmemiş

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını 2022 yıllık yüzde 64. 27, aylık yüzde 1,18 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:01
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TÜİK enflasyon oranını açıkladı. Memur ve emekli merakla bekliyordu

TÜİK enflasyonu düşüre düşüre buraya düşürdü. Anlaşılan markete hiç gitmemiş
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Memurlar ve emeklilerin gözü TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamlarındaydı.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre eflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Aralık ayında öncü göstergelerden gelen sinyaller de enflasyonda baz etkisini göstermişti. 

Üretici enflasyonu 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,47 artış gösterdi.

YILLIK ARTIŞ EN AZ GİYİM VE AYAKKABIDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK KONUTTA

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

AYLIK ARTIŞ EN AZ ULAŞTIRMADA

Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup eksi yüzde 4,14 ile ulaştırma oldu.

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK SAĞLIK GRUBUNDA

Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 olmuştu.

ENAG YILLIK YÜZDE 137. 5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan ENAG aylık enflasyonun yüzde 5,18; yıllık enflasyonun ise yüzde 137,55 olduğunu bildirdi.

Ana harcama grupları özelinde bakıldığında, yüzde 19,72'lik aylık artışla çeşitli mal ve hizmetler grubu ön plana çıkıyor. Eğlence ve kültür grubundaki fiyat artışları yüzde 10,71 olurken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 9,35 artış yaşandı. ENAG hesaplamasında en düşük artış ise yüzde 0,56 ile ulaştırmada oldu.

İSTANBUL’DA ENFLASYON YÜZDE YÜZE YAKLAŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun 1 Ocak'ta yayımladığı verilere göre ise İstanbul’da aralık ayı enflasyonu 3 puana yakın arttı. Yıllık enflasyon yüzde 92,97 olurken yeni yılla birlikte araç bakımından taksi indi-bindi ücretine kadar pek çok kalemde zam yağmuru yaşandı.

İTO verilerine göre İstanbul’da aralık ayı enflasyonu yüzde 2,94 arttı. Taksilerin kısa mesafe ücretinin 28 liradan 40 liraya çıkarılmasının ardından taksiciler de taksimetrelerini güncellemeye başladı. Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları da yeni yılla birlikte zamlandı. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı yüzde 122 oranında artırıldı

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Allah
3.01.2023 11:06
Bilasini versin kul hakkı yiyenlere ve sessiz kalan dilsiz şeytandır  
 
"Yer utanır, gök utanır, toprak utanır, su utanır ama utanması gerekenler utanır mı acaba? "
3.01.2023 10:59
Edep yahu  
 
Vatandaş
3.01.2023 10:53
Tüik başındaki zat anlaşılan sen hiç markete çarşı pazar girmiyorsun herhalde sende vicdan varmı geceleri rahat uyuyabiliyormuşum 85 milyonun hakkını nerde vermeyi düşünüyorsun bence hemen istifa et  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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