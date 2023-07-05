TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 3,92 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 seviyesine geldi.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

143 KALEMDEN 117’Sİ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti.

ENAG YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 108,58 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan ENAG’ın açıkladığı rakamlara göre enflasyon haziran ayında yüzde 8.54 arttı.

E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.

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