TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon 80.21 Ağustos ayı enflasyonu 1.46 çıktı.

ENAG yıllık enflasyonu oranını 181,37 olarak hesaplamıştı. Gözler TÜİK'in açıklayacağı yıllık ve Ağustos ayı bazında enflasyon rakamlarına çevrilirken TÜİK'ten beklenen açıklama geldi.

Yıllık enflasyon 80.21 Ağustos ayı enflasyonu 1.46 çıktı. Üretici fiyat endeksi yüzde 143.75 artarken aylık bazda yüzde 2.41 artış gösterdi. ENAG'ın açıkladığı yıllık enflasyonu ile TÜiK'in verdiği enflasyon 101.16 fark oluştu.

TÜİK VERİLERİ İŞTE BÖYLE

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2022



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,53, aylık %3,17 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.