TÜİK seçim öncesi öyle bir enflasyon açıkladı ki ENAG'ın açıkladığının yarısı bile değil

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 43,68, nisan ayı ise yüzde 2,39 olarak açıklandı.

Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre, nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti.

Dolayısıyla TÜİK ile ENAG arasındaki makas epeyce açıldı.

EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ HABERLEŞME

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,93 ile haberleşme oldu

TÜİK mart ayında aylık enflasyonu yüzde 2,29, yıllık enflasyonu yüzde 50,51 olarak açıklamıştı.

ENAG: YÜZDE 105, 19

ENAG verilerine göre, nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan dönemi enflasyon oranı ise yüzde 29.27 oldu.