TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28 artış, ulaştırmada %24,86 artış ve konutta %53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,97, ulaştırmada %4,10 ve konutta %8,12 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,02 artış, ulaştırmada %1,55 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,72, ulaştırmada %0,24 ve konutta %0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,07 artış olarak gerçekleşti.

