TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,69 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,69 azalış, ulaştırmada %1,78 artış ve konutta %1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,17, ulaştırmada %0,27 ve konutta %0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. Anadolu Ajansı'nın açıkladığı beklenti anketine göre enflasyonun kasım ayında yüzde 1,31 olması bekleniyordu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülmüştü.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 olmuştu.

ENAG’IN ÇOK ALTINDA KALDI

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ENAG’ın çok altında kaldı. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG’a göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,13 artarken yıllık enflasyon yüzde 56,82 seviyesinde gerçekleşti.

İTO’nun verilerine göre ise İstanbul’un enflasyonu aylık yüzde 1,19 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,28 oldu.