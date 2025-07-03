TÜİK enflasyonu açıkladı: Emekliler merakla bekliyordu…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK enflasyonu açıkladı: Emekliler merakla bekliyordu…

TÜİK merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam netlik kazanacak.

TÜİK, emekli maaşlarına zammın netleşmesi için beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 35,05 olurken 6 aylık artış yüzde 16,67 ve 12 ayılık ortalama ise yüzde 43,23 seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.

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