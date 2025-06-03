TÜİK enflasyonu açıkladı, Mehmet Şimşek yine tozpembe tablo çizdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerini yorumladı. Yıllık enflasyonun yüzde 35,4’e gerileyerek Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaştığını vurgulayan Şimşek, tutarlı bir şekilde uygulanan ekonomi politikalarının dezenflasyon sürecini desteklediğini ve bu gelişmenin yatırım ortamını güçlendirerek halkın refahını artıracağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır."