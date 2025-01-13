TÜİK, ihracat birim değer endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Kasım ayına ait dış ticaret endekslerine göre; ihracat birim değer endeksi yüzde 1,3 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 4,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Kasım ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 1.3 artarken ihracat miktar endeksi de yüzde 4,1 azaldı.

İhracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı. İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 arttı, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,4 AZALDI

İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1 arttı, yakıtlarda yüzde 10,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 146,0 iken 2024 Kasım ayında yüzde 3,5 oranında artarak 151,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 156,9 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 156,6 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 125,1 iken 2024 Kasım ayında yüzde 0,9 oranında artarak 126,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 122,1 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 2,7 oranında artarak 125,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI KASIM AYINDA 84,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Kasım ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2024 yılı Kasım ayında 84,9 oldu.